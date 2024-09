Marcas de disparos no carro do segurança que subiu a calçada em rua do bairro Boa Vista - Reprodução

Marcas de disparos no carro do segurança que subiu a calçada em rua do bairro Boa VistaReprodução

Publicado 13/09/2024 12:14 | Atualizado 13/09/2024 12:44

Rio - O segurança de um candidato à Prefeitura de Cachoeiras de Macacu foi executado a tiros, no início da noite desta quinta-feira (12), no bairro Boa Vista, na cidade da Região Metropolitana do Rio. A vítima, identificada como Heverton Falcão da Rocha, de 47 anos, trabalhava na equipe de Marquinhos Souza (Solidariedade). Um vídeo, compartilhado nas redes sociais, mostra o momento em que a execução acontece.

Nas imagens, é possível ver o carro dirigido pelo segurança sendo alvejado. Os tiros parecem partir de armas diferentes, o que pode indicar a participação de mais de um bandido. Segundo relatos compartilhados nas redes, Heverton morava na Rua Estevão José de Lemos, onde o ataque ocorreu.

Antes de ser morto, o segurança teria acompanhado o candidato em compromissos de campanha ao longo do dia e voltava para casa.

Nota de pesar compartilhada pelo candidato à prefeitura de Cachoeiras de Macacu, Marquinhos Souza Reprodução

De acordo com a PM, equipes do 35° BPM (Itaboraí) foram acionados para uma ocorrência de homicídio no local e, ao chegar no endereço, já encontraram Everton caído em um valão que beira a rua. O corpo da vítima tinha marcas de tiros. A Polícia Civil foi acionada para fazer perícia no local.

Em suas redes, Marquinhos Souza compartilhou uma mensagem em solidariedade aos familiares de Heverton, que é descrito na publicação como 'militante e voluntário'. "Lamentamos essa perda irreparável, nos solidarizamos com familiares e amigos neste momento de dor e saudade, e aproveitamos para repudiar todo e qualquer tipo de violência. Nosso sentimento à família", diz a publicação.



Após o incidente, o candidato cancelou agenda prevista para este final de semana. Marquinhos Souza faria uma caminhada no bairro Japuíba.