Agentes da 5ª DP (Mem de Sá) prenderam o suspeito após denúncia - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 13/09/2024 12:18 | Atualizado 13/09/2024 13:34

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (12), quando tentava retirar dinheiro da conta de um estrangeiro morto. Lúcio de Almeida Ferreira, de 49 anos, estava em uma agência bancária no Centro do Rio e pretendia pegar uma quantia milionária usando uma procuração falsa em nome do italiano, que morreu há três anos.

De acordo com as investigações, o homem soube da morte do estrangeiro, em 2021, conseguiu em um cartório uma procuração que o autorizava a retirar um fundo de previdência privada, em agosto deste ano. Após uma denúncia, agentes da 5ª DP (Mem de Sá) e da 90ª DP (Barra Mansa) localizaram o suspeito na agência bancária, no momento em que aguardava para retirar R$ 2 milhões.

Depois da prisão em flagrante, o homem relatou aos policiais civis que receberia R$ 40 mil pelo saque. O suspeito vai responder por testelionato e falsidade ideológica. As investigações vão continuar para identificar outros criminosos envolvidos no esquema.