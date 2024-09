Polícia realiza mais uma fase da Operação Torniquete na Baixada Fluminense - Divulgação

Polícia realiza mais uma fase da Operação Torniquete na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 13/09/2024 12:38 | Atualizado 13/09/2024 12:42

Rio - Nesta sexta-feira (13), a Polícia Civil faz mais um dia de buscas da Operação Torniquete, que teve sua segunda fase iniciada na última quarta-feira (11). Desta vez, agentes saíram para realizar ações de prevenção na Baixada Fluminense. A ação mira a prisão de criminosos envolvidos em roubos e furtos de cargas e veículos.

Na quinta-feira (12), seis ladrões de cargas da comunidade Kelson e do Complexo da Penha , na Zona Norte do Rio, foram presos. O grupo integra o Comando Vermelho (CV), uma das maiores facções criminosas do estado do Rio.

Entre os presos estão: Claudinei Arruda Magalhães (passagem por crime eleitoral), Luiz Felipe Dornelles Henriques (passagem por receptação e roubo), Marcos Teixeira de Lima (passagens por furto, tráfico de drogas, roubo e porte de arma de uso restrito. Contra ele também constava um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas), Matheus dos Santos, Ryan Barbosa Sampaio e William Weber de Freitas (passagens por roubo, porte de arma e violência doméstica).

Além dos seis, Paulo Vitor Carvalho Jesus da Silva , conhecido como 'Do Mal', também foi preso na noite desta quinta, enquanto curtia o dia na praia de Itacoatiara, em Niterói, na Região Metropolitana. O jovem de 22 anos é apontado como gerente do tráfico no Complexo da Penha e homem de confiança de Edgar Alves de Andrade, o 'Doca' ou 'Urso', líder do tráfico na região.

Segunda fase da Operação Torniquete

A Polícia Civil e a Polícia Militar deram início, nesta quarta-feira (11), à segunda fase da Operação Torniquete, contra roubos de cargas e veículos. De acordo com a Civil, as ações integradas serão realizadas com base em investigações das Delegacias de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e Roubos e Furtos de Cargas (DRFC), informações de inteligência e dados do Instituto de Segurança Pública (ISP). O objetivo é reduzir os indicadores estratégicos de criminalidade. A operação tem apoio da Secretaria de Segurança Pública (Sesp).

Ainda segundo a Polícia Civil, na primeira fase, entre novembro de 2022 e setembro de 2023, houve queda nos índices. Em julho do ano passado, foram registrados 127 roubos de cargas e 1.134 roubos de veículos na Região Metropolitana, os menores números desde janeiro de 2019.

A Operação Torniquete é coordenada pela Subsecretaria de Planejamento e Integração Operacional (SSPIO), por meio da DRFA e DRFC. Também participam outras unidades do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e delegacias distritais, além da PM.