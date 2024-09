De acordo com a Polícia Civil, a criança passou por exame de corpo de delito - Reprodução / Google Street View

Publicado 16/09/2024 18:10

Rio - A Polícia Civil está investigando denúncias de que uma babá teria agredido um bebê de 10 meses em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Segundo as investigações, o caso aconteceu no dia 10 de setembro, mas os pais da vítima só descobriram o ocorrido dois dias depois.

De acordo com a denúncia, a vítima foi deixada sob os cuidados da babá, que vive no bairro Porto Novo, vizinha do casal, na manhã do dia 10. Ao chegarem para buscar o bebê de noite, os pais notaram uma grande marca vermelha nas costas dele. Questionada, a mulher alegou que a vítima se machucou durante brincadeiras com crianças mais velhas que também estavam sob a supervisão dela.

"Na terça, quando eu e minha esposa fomos na casa dela buscar ele, ele estava com uma marca vermelha nas costas. A gente perguntou o que aconteceu e ela falou que foi ele brincando com as crianças maiores. A gente acreditou na história", conta o pai da vítima, Alexandre de Oliveira, 28 anos, ao DIA.

A mulher sempre foi conhecida e elogiada como profissional no bairro, conforme o familiar. Ele conta que não desconfiou de nada, deixando a babá cuidar do filho em mais duas ocasiões. Porém, dias depois, eles receberam um áudio no qual a mulher admitiu ter agredido a criança.

"Ela nunca demonstrou ser uma pessoa perversa, ruim. A gente descobriu através de áudios, minha prima ligou para minha esposa falando que ela estava sendo acusada de agredir uma criança, que tinha vazado uns áudios dela falando. No começo, eu não acreditei, conheço ela há bastante tempo, ela cuida de crianças há bastante tempo, as pessoas sempre falaram bem dela. Ai quando eu escutei os áudios, comecei a ligar um ponto no outro", desabafa.

Nos áudios, no qual O DIA teve acesso, a babá, em conversa com outra pessoa, admite que agrediu a criança após ela vomitar. "Depois da casa todo arrumada, esse filhote de demônio vomitou tudo! E olha que está sem comer desde 12h. Me deu um ódio que eu dei logo umas porradas bem dadas nele. Dei um banho nele na pia da cozinha, com detergente, e enfiei ele lá no quarto, trancado de novo. Ele chorou tanto, mais tanto!", diz ela na gravação.

Ainda nos áudios, a mulher afirma que deu um soco nas costas do bebê e que se ele não estivesse de blusa, ficaria a marca do roxo na pele. A família procurou a 73ª DP (Neves) na quinta-feira (19), onde foram orientados a levar a vítima ao Pronto Socorro Infantil antes da marca deixada nas costas dele desaparecer.

"Fizemos o boletim médico e relatamos que foi agressão. Hoje, o pessoal da Polícia Civil veio na vizinhança para tentar encontrar ela, mas ela não está mais no endereço onde morava", conta Alexandre.

De acordo com a Polícia Civil, a criança passou por exame de corpo de delito, que não constatou lesões. "A delegacia irá analisar o boletim de atendimento médico e realizar outras diligências para esclarecer os fatos", informou a nota oficial.