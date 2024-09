Cápsulas de balas ficaram espalhadas no chão - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 17/09/2024 15:33 | Atualizado 17/09/2024 16:43

Rio - Um tiroteio entre milicianos na BR-465 (Estrada Rio-São Paulo), na altura do Km 49, no Centro de Seropédica, na Baixada Fluminense, deixou ao menos duas pessoas feridas, nesta terça-feira (17). Um dos baleados é funcionário da prefeitura. Ele foi atingido de raspão na cabeça quando passava no local.

Ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Segundo a prefeitura, o quadro de saúde do servidor é considerado estável.

O outro homem que ficou ferido é o miliciano Marcelo Barros Macabu, atingido no ombro. Com ele, agentes do Segurança Presente apreenderam R$ 4 mil em espécie. O grupo que o criminoso integra é apontado como um dos que disputa o controle territorial da cidade com a milícia chefiada por Gilson Ingrácio de Souza Júnior, o 'Juninho Varão'.

De acordo com relatos colhidos pela Secretaria de Governo do Estado do Rio de Janeiro, que investiga o caso, Macabu e outros milicianos estariam no Centro de Seropédica fazendo cobranças de taxas a comerciantes quando criminosos rivais se aproximaram e atiraram. Em seguida, houve confronto.

Ainda segundo a Segov, uma equipe do Seropédica Presente estava em patrulhamento pela região quando ouviu disparos e se dirigiu ao local. Lá, encontraram Macabu baleado - relatos dão conta de que os tiros partiram do interior de um veículo preto, cuja placa não foi identificada. O preso foi transferido para um hospital da região. Já a moto que ele conduzia tinha uma anotação como produto de roubo. A ocorrência foi registrada na 48ª DP.

Através das redes sociais, moradores relataram que a troca de tiros foi intensa. "Não é possível que teve tiroteio no Centro de Seropédica de novo", escreveu um. "Mais tiroteio com milícia no centro de Seropédica, isso vai parar nunca", disse outro.





O confronto ocorreu no mesmo local onde o universitário Bernardo Paraíso morreu em abril deste ano. Na ocasião, o estudante da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) foi baleado em frente a um mercado durante troca de tiros entre rivais e morreu na hora.

Em nota, a prefeitura de Seropédica disse que está ciente das informações sobre o ocorrido e que permanece à disposição para colaborar com as autoridades.

Em Seropédica, a guerra entre grupos rivais se intensificou a partir de março deste ano, após o assassinato do miliciano Ricardo Coelho da Silva, conhecido como Cientista, que assumiu a liderança da milícia da região, após a morte de Tauã Oliveira, o 'Tubarão'. Agora, quem comanda o grupo é Juninho Varão.