Moto pega fogo na pista central da Avenida BrasilReprodução / @operacoesrio

Publicado 17/09/2024 15:11 | Atualizado 17/09/2024 16:25

Rio - Uma das principais vias da cidade do Rio, a Avenida Brasil foi parcialmente interditada no início da tarde desta terça-feira (17) por causa de um incêndio em uma moto. O incidente, que não deixou vítimas, aconteceu na altura de Bonsucesso, Zona Norte, próximo ao acesso à Linha Amarela.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma equipe do quartel de Ramos foi acionada para a ocorrência, que aconteceu na pista sentido Centro, por volta das 12h07.

Apesar das fortes chamas, que provocaram uma densa coluna de fumaça, o fogo foi controlado às 12h23. Não há informações sobre o que causou o incêndio.

De acordo com o Centro de Operações Rio, duas faixas da pista central ficaram interditadas por quase duas horas devido ao incidente. Agentes da Polícia Militar e da Cet-Rio estiveram no local para auxiliar no trânsito, que sofreu fortes impactos.

A pista foi totalmente liberada por volta das 14h, depois que a motocicleta foi retirada.