Ônibus foi tomado pelas chamas após uma pane elétrica - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 19/09/2024 10:33 | Atualizado 19/09/2024 13:53

Rio - Um ônibus da linha 634 (Bananal - Saens Peña) pegou fogo na Avenida Paulo de Frontin, no Rio Comprido, região central, nesta quinta-feira (19). Por conta do incêndio, um trecho da via, sentido Lagoa Rodrigo de Freitas, precisou ser interditado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido.

Militares do quartel Central foram acionados para o incêndio, na altura do nº 160, às 8h40. Segundo a corporação, as chamas foram controladas por volta das 10h. Em imagens que circulam nas redes sociais, o ônibus aparece tomado pelo fogo.

De acordo com o Centro de Operações, o desvio precisou ser feito pela Rua Santa Amélia. O trânsito chegou a ficar intenso na região.

Em nota, o Rio Ônibus informou que o coletivo sofreu uma pane elétrica. Segundo a empresa, o veículo será periciado para identificar a origem do problema.