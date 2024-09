Animal encalhou na Praia do Foguete na tarde desta quinta-feira (19) - Divulgação / Corpo de Bombeiros

Publicado 20/09/2024 12:14 | Atualizado 20/09/2024 12:15

Rio - O Corpo de Bombeiros resgatou, na tarde desta quinta-feira (19), um golfinho que estava encalhado na Praia do Foguete, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

Segundo a corporação, o animal estava na zona de arrebentação da praia e um militar tentou direcionar o golfinho de volta ao mar, no entanto, ele seguia em direção à areia, onde acabou encalhando.



O Instituto BW, uma ONG que trabalha com reabilitação de animais na Região dos Lagos, foi acionado pelos bombeiros para resgatar o animal. A equipe do instituto realizou os primeiros cuidados ainda na areia e, com o auxílio dos militares, encaminharam o mamífero à uma clínica de reabilitação, em Araruama.



O Corpo de Bombeiros informou que o animal foi salvo graças à rápida atuação dos órgãos. Após os cuidados, ele será devolvido ao mar.