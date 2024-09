Operação ocorre pelo segundo dia consecutivo - Reginaldo Pimenta/Arquivo Agência O Dia

Publicado 25/09/2024 08:21 | Atualizado 25/09/2024 10:43

O objetivo da corporação é retirar barricadas e reprimir o crime organizado na região, que abrange os bairros de Vicente de Carvalho, Penha e Vila Kosmos. Rio - A Polícia Militar realiza,, uma operação em comunidades da Zona Norte. Dentre os alvos da ação desta quarta-feira (25) estão os morros do Trem, Fé e Sereno, além do Conjunto do Ipase, Vila Kosmos e Juramentinho.O objetivo da corporação é retirar barricadas e reprimir o crime organizado na região, que abrange os bairros de Vicente de Carvalho, Penha e Vila Kosmos.

Em Vila Kosmos, foi registrado intenso tiroteio desde as primeiras horas da manhã. Segundo a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), os disparos começaram por volta de 5h e assustaram os moradores.



Através das redes sociais, eles relataram a presença de blindados circulando pela região. "Mais uma operação policial na Penha", escreveu um morador. "Operação pesada na Penha, muitos policiais e blindados, muito mesmo", declarou outro.

Procurada pelo DIA, a Secretaria Municipal de Educação informou que, devido à operação policial, dez escolas das localidades foram impactadas. Em Vicente de Carvalho, três unidades tiveram o funcionamento afetado; em Tomás Coelho, duas; no Engenho da Rainha, uma escola; no Morro da Fé, três unidades; e no Sereno, uma escola.

A Secretaria Municipal de Saúde disse que na região da Penha, a Clínica da Família Aloysio Augusto Novis mantém o atendimento à população, mas as atividades externas como as visitas domiciliares, estão suspensas. Próximo ao Juramento, o Centro Municipal de Saúde (CMS) Ariadne Lopes de Menezes funciona da mesma forma.

Até o momento, não há registros de prisões ou apreensões. Participam da ação policiais militares do Comando de Operações Especiais (COE), 16ºBPM (Olaria) e unidades subordinadas ao 1º Comando de Policiamento de Área (1ºCPA).

Na ação realizada nesta terça-feira (25), a PM apreendeu uma grande quantidade de drogas no Morro da Fé, na Penha Circular. Enquanto no Morro do Trem e Ipase, cerca de 9 toneladas de barricadas foram recolhidas em 13 pontos diferentes das comunidades.