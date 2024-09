A carga foi totalmente recuperada - Divulgação

A carga foi totalmente recuperada Divulgação

Publicado 27/09/2024 06:42

Rio - Policiais Civis da Delegacia De Roubos e Furtos De Cargas (DRFC) resgataram, nesta quinta-feira (26), um motorista de uma carreta que estava sendo mantido refém por criminosos fortemente armados no interior do Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. No local, os bandidos estavam descarregando toda a carga, de itens diversos, avaliada em quase R$ 700 mil.

Segundo os agentes, eles foram atacados por vários disparos de fuzis e houve intenso confronto. O crime ocorreu especificamente no Morro do Sapo. Logo após o tiroteio, os criminosos fugiram e as equipes conseguiram localizar a vítima, que não se feriu. A carga foi resgatada intacta.

A ação fez parte da Operação Torniquete, que tem o objetivo de reprimir os roubos, furtos e receptações de cargas e veículos, reduzindo os índices por meio da prisão de bandidos que atuam nessas modalidades criminosas.