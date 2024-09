Ataque aconteceu na estação de trem de Nilópolis - Reprodução / Google Street View

Publicado 27/09/2024 21:49

Rio - Um funcionário da SuperVia ficou ferido durante um ataque de um grupo de pessoas que jogou pedras em direção a passageiros e agentes da concessionária, no fim da tarde desta sexta-feira (27), na estação de Nilópolis, na Baixada Fluminense. Um suspeito foi detido.

De acordo com a empresa, o fato aconteceu após abordagem de agentes contra pelo menos 10 pessoas que faziam irregularmente a viagem fora do trem. Em resposta, o grupo jogou pedras e outros objetos contra as pessoas que estavam na estação.

A SuperVia informou que acionou a polícia, que enviou reforço para a região. Um dos envolvidos foi detido e encaminhado à delegacia. Um colaborador da concessionária, ferido no braço, foi levado para fazer exame de corpo de delito e depois para prestar depoimento.



A empresa reforçou o comprometimento com a segurança dos passageiros e colaboradores e condenou veementemente esse tipo de comportamento que coloca vidas em risco.



No início desta semana, a SuperVia deu início a uma campanha de conscientização direcionada a crianças e jovens sobre os perigos e ilegalidade de viajar fora ou em cima dos trens, buscando reduzir a prática criminosa e aumentar a segurança de todos os usuários do sistema ferroviário.