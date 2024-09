Equipe precisou abrir cratera para consertar adutora - Reprodução / BDRJ

Publicado 27/09/2024 20:05

Rio – A concessionária Águas do Rio informou que concluiu, na tarde desta sexta-feira (27), o reparo de um rompimento na adutora de grande porte da Avenida Pastor Martin Luther King Jr., altura de Inhaúma, Zona Norte do Rio. Com isso, afirma a empresa, o abastecimento começou a ser normalizado gradualmente em diferentes pontos da região.

A lista de bairros que tiveram o serviço interrompido cresceu de sete para 10. São eles: Bonsucesso, Del Castilho, Engenho da Rainha, Jacaré, Jacarezinho, Mangueira e partes de Inhaúma, Maria da Graça, Ramos e Rocha.

Ainda de acordo com a Águas do Rio, o prazo para que o abastecimento volte a ficar regular é de 72 horas, sobretudo em áreas elevadas e nas pontas das redes de distribuição.

Mas apesar do serviço retomado, houve quem recorresse às redes sociais para reclamar de mais um dia às voltas com falta ou pouca pressão de água. Um morador de Ramos postou: “Uma semana sem água aqui, e adivinhem? Quando finalmente volta, já tem aviso de que vão cortar de novo”. Impressionante como o ‘serviço de qualidade’ só piora com o tempo”. Nos comentários, uma outra usuária acrescentou: “Várias ruas sem água”.

Em outra postagem mais reações negativas: "Nunca vi isso! Conserta uma, aí vai lá e rompe outra", disse um usuário. "Essa Águas do Rio está demais", reclamou outra.

Terceiro caso na semana

Quando o consumidor de Ramos fala “uma semana sem água” é provável que esteja se referindo a dois episódios recentes que também resultaram em transtornos na Zona Norte. Na segunda (23), um reparo foi necessário após vazamento na rede de distribuição de água em Higienópolis . O abastecimento ficou suspenso em 19 bairros da região e no Centro.

Já na quarta (25), o fornecimento sofreu uma interrupção devido a novo vazamento, dessa vez em Bonsucesso . Na ocasião, precisaram ter paciência com o retorno gradativo da água moradores de Higienópolis, Olaria, Ramos e da comunidade Parque União (no Complexo da Maré), além de Bonsucesso.

Sobre o reparo na adutora de Inhaúma, que fez a equipe abrir uma cratera no solo, a Águas do Rio comunicou que a repavimentação já foi iniciada, com previsão de conclusão até segunda (30). A liberação da via para circulação de veículos deve se dar até o meio-dia desse sábado (28).