Policiais civis da 27ª DP (Vicente de Carvalho) prenderam as mulheres em flagrante - Divulgação/PCERJ

Publicado 27/09/2024 19:12 | Atualizado 27/09/2024 19:35

Rio – Uma mulher identificada como Kezia Regina Fernandes do Nascimento foi presa em flagrante no bairro da Vila Penha, Zona Norte do Rio, nessa quinta-feira (26), por aplicar o golpe do falso cadastro para posterior realização de empréstimo. Segundo a Polícia Civil, responsável pela ação, a captura ocorreu quando ela abordava uma idosa.

O monitoramento da acusada teve início quando a mesma vítima procurou a 27ª DP, há um mês, para registrar ocorrência, pois havia sofrido o mesmo golpe. Nessa quinta, Kezia pedia documentos e fotos à idosa com o argumento de que oferecia cadastro em um suposto clube de vantagens. No crachá dela, aparecia o nome falso "Jessica Souza".

Ainda de acordo com a Polícia Civil, com os dados alheios, a acusada pretendia abrir um pedido de empréstimo consignado fraudulento em nome da vítima. Kezia foi autuada por tentativa de estelionato qualificado e falsa identidade. Ela foi encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.