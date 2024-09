A lei foi publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira(27) - Divulgação

A lei foi publicada no Diário Oficial nesta quinta-feira(27)Divulgação

Publicado 27/09/2024 17:45 | Atualizado 27/09/2024 17:52

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta quinta-feira (26), um projeto de lei que prevê um programa destinado a pessoas com doenças renais, garantindo acesso justo e de qualidade ao tratamento de hemodiálise próximo às residências dos pacientes. Aprovado e sancionado pelo governador Cláudio Castro, ele já foi publicado no Diário Oficial.

Segundo o projeto, a distância entre a clínica de tratamento e a casa dos pacientes deve ser mínima, levando em conta acessibilidade, tempo de deslocamento e transporte adequado. O Governo do Estado, em parceria com os municípios, pode estabelecer critérios para a abertura de novos centros de hemodiálise.

Além disso, o Executivo deve definir critérios para a avaliação contínua da qualidade do atendimento nas unidades, com base em indicadores como taxa de infecção, tempo de espera e satisfação do paciente. O programa também incluirá outras diretrizes, como transporte público para os pacientes, telemedicina para monitoramento remoto, aumento dos horários de atendimento das clínicas e suporte psicológico para pacientes e suas famílias.