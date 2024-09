Criminosos transportando uma carga de carne bateram com o veículo ao tentarem fugir, em Anchieta, na Zona Norte - Divulgação/PMERJ

Publicado 27/09/2024 14:54

Rio - Criminosos transportando uma carga de carne roubada bateram com o carro em um poste ao tentarem fugir de uma abordagem policial na Rua Itajobi, em Anchieta, Zona Norte do Rio, na manhã desta sexta-feira (27). Segundo agentes do 41º BPM (Irajá), um bandido ficou ferido na ação e o outro conseguiu fugir para a comunidade do Az de Ouro.



O criminoso ferido foi socorrido e levado para o Hospital Albert Schweitzer, em Realengo. Ao fim da ocorrência, diversas carcaças de carnes ficaram espalhadas pelo asfalto. O veículo usado na tentativa de fuga, um HB20, ficou completamente destruído na parte frontal.

O veículo e a carga foram recuperados pela PM. Posteriormente, o caminhão frigorífico que teve a carga roubada também foi localizado.

A ocorrência foi registrada na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque), que vai investigar se os criminoso integram um quadrilha especializada neste tipo de crime.