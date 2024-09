Irregularidades foram identificadas na Rua Visconde de Niterói, próximo à Mangueira - Divulgação / Light

Irregularidades foram identificadas na Rua Visconde de Niterói, próximo à Mangueira

Publicado 27/09/2024 14:06

Rio - Uma operação da Polícia Civil com a Light resultou na prisão de oito comerciantes em São Cristóvão, na Zona Norte. A ação, que ocorreu na quarta-feira (25), foi montada após levantamento de informações do setor de inteligência da corporação que indicavam práticas ilegais de desvio de energia elétrica.



Técnicos da concessionária e peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) atestaram as fraudes em estabelecimentos na Rua Visconde de Niterói, próximo à Mangueira. A polícia informou que todas as ligações clandestinas foram desconectadas.



Ainda durante a ação, os agentes identificaram um "gato" em um restaurante na Rua Buenos Aires, no Centro do Rio. Segundo a concessionária, o furto vinha sido praticado desde agosto e resultou na omissão de 9 MWh por mês, aproximadamente R$ 11 mil em contas de energia. Agentes da Polícia Militar e da 5ª DP (Mem de Sá) também participaram da operação.



Nos primeiros oito meses de 2024, a Light regularizou mais de 2,4 mil ligações clandestinas e normalizou aproximadamente 121 mil instalações irregulares em residências e comércios. Ao todo, foram recuperados 97 GWh de energia, quantidade suficiente para abastecer o consumo de 40 mil residências durante um ano.

Apesar das ações, a concessionária ressaltou que ainda enfrenta um prejuízo anual de cerca de R$ 800 milhões devido ao furto de energia. De acordo com a Light, a cada 100 clientes regulares, 34 furtam energia. Ao longo do ano passado, mais de 610 mil locais foram inspecionados.

A concessionária destaca que o furto de energia é tipificado como crime pelo artigo 155 do Código Penal, podendo resultar em pena de até oito anos de prisão. Além de ilegal, as ligações clandestinas representam um perigo potencial, podendo causar falta de energia, acidentes e incêndios.