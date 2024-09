A arma de fogo apreendida pelos policiais - Divulgação/PM

Publicado 27/09/2024 21:40

Rio – Policiais do 28ºBPM (Volta Redonda) prenderam, na manhã desta sexta-feira (27), um homem que estava ameaçando mãe e irmã na Rua Ari Parreira, no Centro de Barra Mansa, no Sul Fluminense. De acordo com a Polícia Militar, Juan Soares Gonçalves Rodrigues já tinha oito anotações criminais.

Ainda segundo a PM, as anotações são as seguintes: três por tráfico de drogas; duas por roubo; uma por receptação; e duas por lesão corporal contra mulher.

Após o acionamento para ocorrência de ameaça, os agentes chegaram à casa da família e foram avisados de que havia uma arma de fogo no interior do imóvel. Autorizados por uma das vítimas, acessaram o local e localizaram uma submetralhadora artesanal. Juan foi encaminhado à 90ªDP.

A Polícia Civil informou que ele foi autuado em flagrante pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo. O caso foi encaminhado à Justiça.