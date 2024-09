Mulheres foram presas por agentes da 39ª DP (Pavuna) - Reprodução

Publicado 27/09/2024 19:36

Rio - Stefani de Souza de Oliveira e Luara Ferreira, que eram foragidas pelo crime de homicídio qualificado, foram presas, nesta sexta-feira (27), em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. As mulheres são acusadas de mandar matar Carlos Eduardo Ferreira dos Santos, irmão de uma delas.

O crime aconteceu na comunidade do Muquiço, em Guadalupe, na Zona Norte, em 2019. De acordo com as investigações, a dupla deu uma ordem para traficantes da região matarem Carlos, irmão de Luara, alegando que ele abusou sexualmente da filha dela, ou seja, sua sobrinha. O homem foi morto a pauladas.

As mulheres foram encontradas na Rua Ivan Gimenes Parra, dentro do Complexo do Danon, uma área dominada pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Segundo as investigações, elas fugiram para o local logo depois do homicídio.



Agentes da 39ª DP (Pavuna) conseguiram a localização das mulheres através do cruzamento de dados de inteligência. Ao chegar no local, os policiais foram atacados a tiros pelos traficantes do complexo. Após o tiroteio acabar, a equipe foi à residência das acusadas e as prenderam.

A dupla estava com mandados de prisão em aberto, expedidos em março de 2023, pela 3ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de homicídio qualificado.