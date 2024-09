Material apreendido no Aeroporto do Galeão - Divulgação

Publicado 27/09/2024 19:47

Rio - A Receita Federal apreendeu nesta sexta-feira (27) duas encomendas internacionais com derivados de maconha e maconha líquida no Aeroporto do Galeão, Zona Norte. O valor total do material é de mais de R$ 8 mil.

Na primeira encomenda, havia 82 g de derivados da droga em uma embalagem de balas de goma, que vinha dos Estados Unidos com destino a Porto Alegre e foi avaliada em R$ 4.100. Na primeira encomenda, havia 82 g de derivados da droga em uma embalagem de balas de goma, que vinha dos Estados Unidos com destino a Porto Alegre e foi avaliada em R$ 4.100.

Já a segunda encomenda, com 107 g de maconha líquida para piteiras eletrônicas escondida em um quebra-cabeça, vinha dos Estados Unidos com destino a São Paulo avaliada em R$ 5.350.



O trabalho é resultado da fiscalização e da inspeção por meio de equipamentos de raios-X.