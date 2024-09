Braz Marcos da Silva Marques chegou a ficar escondido há mais de cinco meses em Angra dos Reis - Divulgação/reprodução rede social

Publicado 27/09/2024 18:02 | Atualizado 27/09/2024 18:25

Rio - Braz Marcos da Silva Marques, de 51 anos, ex-secretário de Administração de Mangaratiba, Costa Verde do estado, foi condenado a 44 anos de prisão por estupro de vulnerável.

De acordo com a decisão da Justiça, não restam dúvidas de que, em quatro ocasiões, Braz abusou sexualmente de uma menina de 14 anos. Sendo o primeiro crime quando a vítima tinha apenas 8 anos. Ele não terá o direito de recorrer em liberdade.

Em nota enviada ao DIA, o advogado Jaime Fusco, responsável pela defesa de Braz Marcos, disse apenas estar surpreso com a divulgação da condenação.

"Surpresa a defesa que tenha ciência a imprensa de um processo em segredo de Justiça. Fato político, explorado politicamente!", afirma.

O ex-secretário chegou a ficar mais de cinco meses foragido após descumprir medidas protetivas contra a vítima. Ele foi preso durante uma operação do Grupo de Apoio aos Promotores do Ministério Público do Rio de Janeiro (GAP/MPRJ) no dia 8 de agosto deste ano.