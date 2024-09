Criminosos tentam invadir a comunidade Cinco Bocas, em Brás de Pina, nesta sexta-feira (27) - Reprodução/Redes sociais

Publicado 27/09/2024 16:38

Rio - Vídeos gravados e compartilhados por criminosos nas redes sociais mostram um intenso tiroteio na comunidade Cinco Bocas, região que pertence ao Complexo de Israel, em Brás de Pina, Zona Norte do Rio, na tarde desta sexta-feira (27). Veja os vídeos abaixo. Os bandidos se intitulam integrantes do Comando Vermelho (CV) e da 'tropa do Urso', facção rival do grupo que domina a comunidade. Eles tentam invadir a região e intimidar os traficantes local.



Atualmente a comunidade é dominada pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, do Terceiro Comando Puro (TCP). Nas imagens é possível ouvir uma intensa troca de tiros e uma tentativa de invasão à Cinco Bocas. Um dos criminosos fala: "Nós estamos aqui. É o CV, é o Urso", diz em tom de provocação. Assista:

Em outro momento, o traficante demonstra preocupação com um jovem que estaria passando pelo local no momento do confronto. "Calma, calma. Olha o 'menor' ali. Tranquilidade, segura aí, segura aí", gritou um dos bandidos, mas os tiros não cessaram.

Procurada, a Polícia Militar informou que agentes do 16° BPM (Olaria) foram acionados para uma ocorrência de tiroteio na região das Cinco Bocas, em Brás de Pina. Uma guarnição foi enviada ao local da ocorrência, no entanto, nada foi constatado pelos militares. O policiamento foi reforçado na região.

Ao todo, são cinco locais comandados por Peixão: Vigário Geral, Parada de Lucas, Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica-pau. Os confrontos nessas comunidades costumam ser frequentes e também são alvos de constantes tentativas de invasões.



O número de confrontos no Complexo de Israel aumentou significativamente em 2024 . Até agosto deste ano, Brás de Pina e Cordovil, que circundam o Complexo de Israel, tiveram um aumento no número de confrontos comparado ao período entre 1º de janeiro e 1º de agosto deste ano.

Complexo de Israel

Segundo investigações, o Complexo de Israel leva esse nome por causa do domínio de Peixão, que é adepto de símbolos de Israel, como a Estrela de Davi. Além disso, o traficante é conhecido por sua intolerância contra praticantes de religiões de matriz africana. Ele costuma expulsar moradores de suas áreas de influência simplesmente por exercer a religião, determinando a invasão e depredação de centros religiosos dedicados à citada devoção.

Contra ele, há 9 mandados de prisão em aberto, a maioria por tráfico de drogas, homicídio e ocultação de cadáver. A religiosidade de Peixão é tamanha que ele se auto-intitula como Arão, o profeta de Deus, irmão de Moisés. O nome foi assumido também pela sua quadrilha que se autodenomina 'Tropa do Arão'. O próprio "Complexo de Israel", seria uma referência à terra prometida.

Além disso, o traficante também usa símbolos para marcar seus territórios, como a bandeira de Israel e a Estrela de Davi, que geralmente estão colocados em pontos altos das comunidades. Um exemplo está na Cidade Alta, onde foi instalada uma Estrela de Davi que pode ser vista a mais de 2,5km de distância.