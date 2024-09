José Reginaldo de Andrade Araújo foi capturado pela polícia em São José do Vale do Rio Preto - Reprodução

José Reginaldo de Andrade Araújo foi capturado pela polícia em São José do Vale do Rio PretoReprodução

Publicado 27/09/2024 15:47 | Atualizado 27/09/2024 16:18

Rio - Agentes da 108ª DP (Três Rios) prenderam, nesta quinta-feira (26), o quarto integrante de um grupo suspeito de matar e ocultar os corpos dos caminhoneiros Ricardo Alves e Haroldo Alves. O crime aconteceu no dia 23 de junho, em Três Rios, no Centro-Sul do estado.

José Reginaldo de Andrade Araújo foi capturado pela polícia em São José do Vale do Rio Preto. Ricardo e Haroldo desapareceram após deixarem Duque de Caxias no dia 23 de junho para cobrar uma dívida de R$30 mil dos irmãos Carlos Henrique e Pedro Guilherme Vieira dos Santos, donos de uma oficina em Três Rios.

Os irmãos são apontados como líderes de um esquema de receptação de veículos roubados, modificação das características dos automóveis e venda para terceiros. A dupla pagou a dívida com cheques de terceiros que não foram compensados por insuficiência de fundos, segundo as investigações.

Após diversas ameaças e tentativas de negociação, Ricardo se dirigiu a Três Rios acreditando que receberia parte do valor. Entretanto, ele e seu irmão Haroldo desapareceram. Dias depois, o veículo de Ricardo foi encontrado parcialmente queimado próximo ao anel rodoviário da cidade.

Segundo a polícia, José Reginaldo atirou nas vítimas e levou os corpos até um sítio, onde foram queimados e enterrados. Os irmãos Pedro Guilherme e Carlos Henrique foram presos em 12 de setembro, junto com um terceiro suspeito, enquanto José Reginaldo permanecia foragido.

Contra o suspeito foi cumprido um mandado de prisão temporária. As investigações da polícia continuam para esclarecer todos os fatos. Os policiais realizam buscas pelos corpos dos caminhoneiros.