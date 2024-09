Detidos foram encaminhados a Polinter - Foto: Divulgação

Publicado 27/09/2024 14:22

Publicado 27/09/2024 14:23

Rio - A Polícia Civil prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (26), quatro mulheres e um homem integrantes de uma quadrilha que aplica o golpe 'Boa Noite, Cinderela' — o grupo dopou e roubou um turista holandês no Hotel Rio Colinas, em Ipanema, Zona Sul do Rio. Gabriela Medeiros, Brena Kelly Lima Santos, Patrícia de Sousa Telles, Adriane Alvarenga Rangel e Daniel Sousa do Nascimento foram presos em Benfica, Zona Norte do Rio. Gabriela e Brena confessaram que doparam Bledar Drnogllava e passaram a noite com a vítima.



A prisão foi uma ação conjunta de policiais da 34ª DP (Bangu) e da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat). Os detidos foram autuados por roubo e associação criminosa.



Segundo os agentes, o holandês foi dopado e teve seu celular, com o cartão de crédito virtual cadastrado, roubado. Com o aparelho, as mulheres fizeram compras em um shopping.

Blendar foi encontrado por policiais da 34ª DP na UPA de Copacabana e reconheceu os envolvidos no golpe. Três integrantes do grupo já tinham passagens pela polícia. Eles foram encaminhados para a Polinter.