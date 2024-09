O coordenador do projeto, Junior Soares, vai comandar as aulas nas comunidades de Jacarepaguá - Divulgação

Publicado 27/09/2024 14:53 | Atualizado 27/09/2024 15:04

O Ministério dos Esportes em parceria com Promacom (Projeto Mais Comunidade) abriu 400 vagas para o projeto Esporte Criativo, em Jacarepaguá, em polos parceiros na Colônia Juliano Moreira, Mapuá, Outeiro Santos e Macembu. Metade das vagas são para aulas funcionais, abrangendo público de todas as idades e outra metade para a prática de jiu-jitsu As inscrições vão até o dia 8 de outubro e as crianças terão direito a um quimono.

"Há uma grande carência na prática de esportes nesta região e sabemos que o jiu-jítsu é um esporte que atrai e faz sucesso em comunidades, principalmente entre os jovens. Então, fomos em busca de parcerias para viabilizar esses cursos e o Ministério dos Esportes de pronto se colocou à disposição - explicou Alcimário Júnior, presidente da Promacom, uma OSC (Organização da Sociedade Civil) que atua em 11 polos em todo o Estado do Rio. "Sabemos também que a ginástica funcional ajuda, e muito, aos idosos e às pessoas na busca por uma melhor saúde mental. Ou seja, é o esporte melhorando a vida das pessoas de todas as idades", completou Alcimário Junior.

O coordenador do projeto, Júnior Soares, explica que as aulas terão, inicialmente, um ano de duração, com perspectiva de ser renovado por um período igual. Ele reafirma que o projeto trabalha para promover a saúde física, mental e social dos moradores destas comunidades, tirando os alunos do sedentarismo e trazendo todo tipo de benefício que uma vida saudável pode oferecer.

"Além de fomentar a prática esportiva, o projeto também busca promover a integração social e a formação de uma comunidade mais coesa", disse Soares.