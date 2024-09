Técnico instalou o novo relógio na Escola Municipal Afonso Turney nesta sexta (27) - Divulgação / 3ªCRE

Publicado 27/09/2024 12:55 | Atualizado 27/09/2024 13:03

Rio - A Escola Municipal Afonso Taunay, no Méier, Zona Norte do Rio, ficou sem luz após ter os relógios e cabos de energia furtados na terça-feira (24). Os alunos estão sem aulas presenciais desde então, e uma equipe da Light esteve na unidade para instalar o novo relógio na manhã desta sexta (27).



A Secretaria Municipal de Educação (SME), responsável pela escola, informou que "agiu de forma imediata" após ser notificada do furto, acionando a concessionária de energia e registrando o caso na 26ª DP (Todos os Santos). "A obra para reposição do relógio já foi concluída pelos técnicos da companhia", ressaltou a SME, em nota. No entanto, como as equipes estão testando o funcionamento do novo dispositivo, as aulas ainda seguem acontecendo remotamente.

Procurada, a Polícia Civil solicitou que o denunciante compareça à delegacia e apresente mais informações sobre os fatos.