Dia Nacional da Doação de Órgãos é celebrado nesta sexta-feira (27)Freepik

Publicado 27/09/2024 14:06 | Atualizado 27/09/2024 14:07

Rio - A Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos (Aedo), plataforma que oficializa o registro de doação de órgãos e tecidos no Brasil, comemorou nesta sexta (27), Dia Nacional da Doação de Órgãos, mais de 1,4 mil autorizações de doações no estado do Rio e 12 mil em todo país desde sua criação em abril deste ano.

A ferramenta, que disponibiliza o documento de autorização e doação de órgãos, simplifica o processo de oficialização e presta segurança jurídica, assegurando que o desejo do doador seja respeitado pela família.

No Brasil, a maioria das pessoas na fila única nacional de transplantes aguarda a doação de um rim, seguido por fígado, coração, pulmão e pâncreas. Atualmente, mais de 500 crianças aguardam por um novo órgão.