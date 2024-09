Creche vem sofrendo com constantes invasões de criminosos no Pechincha - Reprodução / Google Street View

Publicado 27/09/2024 14:50 | Atualizado 27/09/2024 14:54

Rio - Uma rede de creches vem sofrendo constantes invasões em sua unidade do Pechincha, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. Câmeras do circuito interno da Rede Cruzada da Cidade de Deus flagraram, por diversas vezes, criminosos entrando na escola para furtar fios e cabos.

Em contato com O DIA, uma funcionária da creche, que preferiu não se identificar, revelou que esses casos não são exclusivos da unidade e que outras escolas da região também enfrentam esse problema. Ainda de acordo com colaboradora, as autoridades já foram acionadas para resolverem essa questão, que preocupa familiares dos alunos.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) trabalham, em parceria com a 41ª DP (Tanque), para identificar e prender os criminosos envolvidos nesse tipo de crime pela região.

A PM reforça, ainda, que o policiamento foi intensificado no local, com uma estratégia de patrulhamento através de motocicletas e viaturas, visando reduzir os índices de roubos de rua e furtos.