Carta escrita por Lourival Fatica diz que Benjamim Herdy ordenou morte de Anic

Publicado 27/09/2024 17:24 | Atualizado 27/09/2024 17:27

Em nota divulgada para a imprensa, a delegada, que começou as investigações sobre o caso na 105ª DP (Petrópolis) e atualmente está na 54ª DP (Belford Roxo), explicou que o Ministério Público do Rio (MPRJ) baixou os autos à delegacia para cumprir diligências, a fim de investigar a nova versão apresentada pelo réu.

Após as novas informações sobre o caso, Miguel voltou a ser responsável pela investigação, que estava com o delegado Nei José Ramos Loureiro, titular da 105ª DP.

O inquérito sobre o caso foi instaurado em 14 de março para apurar o desaparecimento de Anic, ocorrido em 29 de fevereiro . A delegada contou que, ao longo de sete meses de investigação, e com a quebra de sigilo de dados telemáticos, buscas e apreensões, diligências realizadas até em Foz do Iguaçu, no Paraná, e no Paraguai, os agentes identificaram que a advogada foi sequestrada e morta por Lourival com a participação de Rebeca Azevedo dos Santos, sua mulher, e Maria Luiza e Henrique Fadiga, seus filhos.

Segundo Cristiane, o inquérito foi concluído e relatado, após a exaustiva produção de provas documentais e periciais, inclusive as oportunizadas ao réu, entendendo o Ministério Público pelo oferecimento de denúncia pelo crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte.



Durante as investigações foram realizadas quatro prisões preventivas, apreendidos veículos e sequestrados outros bens adquiridos com expressivo valor em espécie pelos acusados, tendo sido recuperados cerca de R$ 1,5 milhão.

A delegada ainda destacou que possibilitou a Lourival, e aos demais acusados, o direito de falar em todas as oportunidades da investigação, mas eles sempre preferiram negar o fato e ficar em silêncio. Nesta semana, Lourival apontou Benjamim Herdy, marido de Anic, como mandante do crime através de uma carta entregue à sua defesa, divulgada nesta terça-feira (24) , alterando sua versão defensiva.

As novas informações serão apurados e o inquérito segue sendo conduzido de forma sigilosa.

Motivos para o crime

A defesa de Lourival Fatica concedeu entrevista, na manhã desta sexta-feira (27), para apontar os motivos que teriam levado Benjamim Cordeiro Herdy, de 78 anos, a ser o mandante do crime. Entre uma das causas, estaria um suposto abuso da mulher sobre a filha do casal.

Durante a coletiva, a advogada Flavia Froes disse que, pelo relato de Lourival, Anic e o marido teriam brigas constantes, inclusive com ela o agredindo. A mulher também teria ameaçado de morte o marido. Lourival ainda apontou que Anic teria descoberto que Benjamim fez usucapião de um terreno o qual ela teria direito, o que teria a incomodado.

Ainda segundo a defesa do assassino, Lourival disse que Benjamim teria contado a ele que Anic praticara abusos contra a filha do casal, o que teria motivado a ordem para matá-la.

Em audiência na 2ª Vara Criminal de Petrópolis, o criminoso contou que uma câmera de segurança da sala da casa de Benjamim poderia mostrar conversas entre eles, que provam que o idoso seria o mandante do crime. Nesta quarta-feira (25), agentes da 105ª DP (Petrópolis) estiveram na residência para apreender o chip de memória da câmera em busca de adquirir essas gravações.

corpo de Anic Herdy foi encontrado enterrado e concretado na casa de Lourival , em Teresópolis, na Região Serrana, na noite desta quarta. O cadáver estava com uma algema no pulso, que teria sido colocada em um hotel de Itaipava, em Petrópolis, também na Região Serrana, em 29 de fevereiro, data do desaparecimento e do assassinato da vítima, conforme apontou o próprio Lourival.

Procurado pelo DIA, o advogado João Vitor Ramos, que representa Benjamim e a família de Anic, disse que os familiares entenderam a entrevista como uma ato de desespero e crueldade. Segundo a defesa, Lourival mudou a sua versão, após a conclusão das investigações, para desestabilizar a família da vítima. Ramos destacou que houve uma falsa imputação de crime a Benjamim realizada por Lourival e, como consequência da declarações formuladas, o homem e seus procuradores serão demandados na esfera cível, criminal e disciplinar.

A reportagem entrou em contato novamente com o advogado, nesta sexta-feira (27), para comentar sobre os supostos motivos que teriam levado Benjamim a mandar matar a mulher, mas ainda não teve retorno. O espaço está aberto para manifestação.