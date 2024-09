Ele estava foragido desde março de 2020 - Divulgação

Publicado 27/09/2024 19:09

Rio - Agentes do 12º BPM (Niterói) prenderam, nesta quinta-feira (26), Alcino Mello da Silva Neto, o Cabeção, de 38 anos, na Avenida Professor João Brasil, Engenhoca, em Niterói, Região Metropolitana. Ele era procurado desde março de 2020 por roubo e foi localizado após informações passadas pelo Disque Denúncia.



Os policiais receberam, por volta das 19h, a informação de um acidente com vítimas envolvendo um carro e uma motocicleta, e que, no local, havia um homem procurado pela Justiça. A equipe se deslocou para o endereço informado e, com o apoio do Corpo de Bombeiros, identificou que os ocupantes da motocicleta haviam sido socorridos em estado grave e levados ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal).



Após a identificação dos envolvidos, a equipe encaminhou o caso à 78ª DP (Fonseca) e, posteriormente, à 76ª DP (Centro), onde foi formalizada a prisão do criminoso, que permanece sob custódia na unidade de saúde recebendo atendimento médico.

Contra ele havia um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP) pelo crime de roubo, por condenação transitada em julgado, com pena de 4 anos de reclusão em regime semiaberto. Com várias passagens pelo sistema penitenciário entre 2011 e 2016, constam ainda anotações criminais por ameaça, roubo e lesão corporal.