Equipe precisou abrir cratera para consertar adutoraReprodução / BDRJ

Publicado 27/09/2024 12:07 | Atualizado 27/09/2024 12:59

Rio - Por causa de um reparo emergencial da Águas do Rio em uma adutora na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., altura do Cemitério de Inhaúma, nesta sexta-feira (27), sete bairros da Zona Norte do Rio estão sem fornecimento de água. Segundo a concessionária, o problema se dá por causa de um rompimento em uma tubulação de grande porte, nesta quinta (26).



Os bairros Bonsucesso, Del Castilho, Jacaré e Jacarezinho estão totalmente sem abastecimento, além de algumas localidades de Maria da Graça, Ramos e Rocha. Para realizarem os reparos, a equipe responsável precisou abrir uma cratera próxima à avenida Martin Luther King, na pista sentido Centro da via.

O corte pode resultar em falta d'água nesses locais. Por isso, a concessionária orienta que "os moradores afetados reservem a água de cisternas e caixas d’água para as atividades prioritárias, adiando tarefas que demandem alto consumo".

A previsão para conclusão do serviço está para o fim da noite desta sexta, e o fornecimento deverá ser normalizado em até 72h após o conserto.



Reparo em tubulação interrompe abastecimento em 19 bairros da cidade

Na segunda-feira (23), a Águas do Rio suspendeu o abastecimento de água em 19 bairros do Centro e da Zona Norte , devido a um reparo após vazamento na rede de distribuição de água, na Rua Felix Ferreira, em Higienópolis.

Na sexta-feira passada (20), o fornecimento já havia sido interrompido em Bonsucesso, Higienópolis, Olaria, Parque União e Ramos por conta de uma intervenção na rede da Rua Barros Barreto, em Bonsucesso.