Tentativa de assalto a uma loja de varejo é frustrada por policiais militares que patrulhavam a região - Reprodução

Tentativa de assalto a uma loja de varejo é frustrada por policiais militares que patrulhavam a regiãoReprodução

Publicado 27/09/2024 11:53 | Atualizado 27/09/2024 12:01

Rio - Um tiroteio entre policiais e criminosos durante uma tentativa de roubo às Lojas Americanas assustou moradores da Taquara, Zona Oeste, no início da noite desta quinta-feira (26). Uma pessoa acabou ferida por estilhaços.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18° BPM (Jacarepaguá) realizavam ronda na Estrada do Tindiba quando foram atacados pelos assaltantes em fuga. Na ação, foram recuperados seis aparelhos roubados na loja. A pessoa atingida por estilhaços foi encaminhada à UPA do bairro.

Em nota, assessoria da Americanas confirmou que os produtos roubados foram recuperados e nenhum colaborador se feriu. A companhia segue colaborando com órgãos para o esclarecimento do ocorrido.