Mais de 300 hidrômetros foram recolhidos em ferro-velho - Reprodução / @pmerj

Publicado 27/09/2024 10:53 | Atualizado 27/09/2024 12:13

Rio - Dois homens foram presos em flagrante por furtarem 340 hidrômetros que seriam comercializados de forma ilegal. A ação aconteceu em um ferro-velho em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na tarde desta quinta-feira (26).

Segundo informações da Polícia Militar, funcionários da Águas do Rio denunciaram o furto de diversos materiais do almoxarifado da empresa, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio. As peças acabaram sendo localizadas através do dispositivo de rastreio do caminhão da companhia.

Agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram ao ferro-velho, que fica na Avenida Leandro da Mota, no bairro Doutor Laureano, e flagraram um funcionário se preparando para cortar os hidrômetros. Os militares identificaram os materiais através do número de série.



O dono do estabelecimento e o empregado foram encaminhados à 59ª DP (Duque de Caxias), onde permaneceram presos. As peças recolhidas acabaram sendo devolvidas à concessionária.

Por meio de nota, a companhia informou que, entre janeiro e agosto deste ano, já registrou 16.622 furtos de hidrômetros em toda sua área de atuação.

A concessionária reforça, ainda, que está intensificando o uso de novos modelos, sem componentes metálicos nem valor comercial, para tentar desestimular esses crimes.