Armas, drogas e radiotransmissores foram apreendidos - Reprodução

Armas, drogas e radiotransmissores foram apreendidos Reprodução

Publicado 28/09/2024 11:05 | Atualizado 28/09/2024 12:06

Rio - Uma ação da Polícia Civil, realizada no início da noite desta sexta-feira (27), em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, terminou com um homem morto e outros dois feridos, além de um adolescente apreendido. Agentes recolheram, ainda, um fuzil, uma pistola, um revólver e drogas no local.

Em contato com O DIA, o delegado titular da 64ª DP (São João de Meriti), Túlio Antônio Pelosi, revelou que a operação teve como objetivo interceptar traficantes do Comando Vermelho que atuam na comunidade da Linha. Segundo investigações do Setor de Inteligência e Operacional da unidade, eles estavam se preparando para novos crimes na região.

fotogaleria

O confronto aconteceu na esquina das ruas Iara e Clara Nunes, próximo às comunidades da Caixa D'água, Buraco Quente e Bacia do Éden. Kauan Fernando Martins da Silva foi baleado e morreu na hora. Já Caio Daniel da Silva Graciano, o Sonequinha, e Luiz Alberto de Almeida Sampaio Neto ficaram feridos, segundo o delegado da 64ª DP.



Eles foram encaminhados, respectivamente, ao Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, e ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, ambos na Baixada, e estão sob custódia. O atual estado de saúde ainda não foi divulgado.

Com o trio foram apreendidos um fuzil AK-47, adaptado para munição calibre 12, uma pistola calibre 38 e um revólver, além de radiotransmissores, maconha, cocaína e crack. Um adolescente, que acompanhava os criminosos no momento do confronto, se rendeu e foi encaminhado à delegacia.