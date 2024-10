Populares se juntaram em volta do local onde Marcelo Conceição, 27, foi morto - Reprodução / Redes sociais

Populares se juntaram em volta do local onde Marcelo Conceição, 27, foi mortoReprodução / Redes sociais

Publicado 02/10/2024 10:59

Rio - Um homem foi assassinado a tiros, na noite desta terça-feira (1°), em Mesquita, na Baixada Fluminense. O caso aconteceu no bairro Vila Emil.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o quartel da região foi acionado às 22h40 para remover o corpo de Marcelo Conceição, de 27 anos, na Rua Márcia Vasconcelos, 374, próximo à Via Light. Em seguida, o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu.

fotogaleria

As informações preliminares da Polícia Civil são de que, enquanto Marcelo caminhava, um carro se aproximou. Na sequência, os ocupantes atiraram e fugiram.



Ainda de acordo com a investigação inicial, a vítima já teria tido envolvimento com crime no passado. Recentemente, no entanto, havia "saído" e começado a frequentar uma igreja.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), e, ainda de acordo com a corporação, "diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação".



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo de Marcelo em uma mata na rua. Em outras fotos, moradores da região aparecem se juntando em volta do ocorrido.



Ainda não há informações sobre o enterro.