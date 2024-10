Passageiros de outros coletivos filmaram o fogo que "lambeu" todo o ônibus - Reprodução/Redes sociais

Publicado 02/10/2024 12:03 | Atualizado 02/10/2024 12:44

Rio - Um incêndio atingiu um ônibus executivo, na manhã desta quarta-feira (2), na Avenida Brasil, altura da Estação Piscinão de Ramos, sentido Centro do Rio. Não houve vítimas.



A via precisou ser interditada por conta do fogo. Segundo o Centro de Operações Rio, o desvio do trânsito está sendo feito pela pista lateral.

Segundo o Corpo de Bombeiros, agentes do Quartel da Ilha do Fundão foram acionados às 10h41. Por volta das 11h44, o fogo já havia sido controlado. Ninguém ficou ferido.



Agentes da CET-RIO e do Corpo de Bombeiros atuam no local. O trânsito, neste momento, está lento e com retenções até a altura da Penha.



O incêndio também atingiu o funcionamento do BRT. As estações Piscinão de Ramos e Rubens Vaz não estão realizando embarque no sentido Terminal Gentileza temporariamente. Em ambas, o embarque só está sendo feito sentido Terminal Deodoro. Passageiros podem fazer a transferência na estação Marinha Mercante.