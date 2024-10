Material recolhido pela Polícia Federal - Divulgação

Publicado 08/10/2024 15:37 | Atualizado 08/10/2024 15:40

Rio - Uma operação das polícias Militar e Rodoviária Federal recuperou, na manhã desta terça-feira (8), na comunidade do Brejal, em Jardim Bom Retiro, São Gonçalo, um caminhão de merenda escolar e mais três veículos roubados por criminosos armados.

Na internet, moradores relataram que houve confronto entre os bandidos e os policiais. A carga, que estava cheia de materiais como arroz, pães, sucos e biscoitos, foi interceptada na altura do bairro Vista Alegre, quando seguia para os bairros Mutondo e Galo Branco. Todo o material foi recuperado.



Durante a ação, o helicóptero da PRF foi utilizado para ajudar a monitorar os bandidos. Segundo a Prefeitura de São Gonçalo, nenhum dos funcionários dos prestadores de serviços ficou ferido. Os três carros roubados estavam no interior da comunidade do Brejal.

O local onde a carreta foi recuperada foi o mesmo em que o grego Meletios Barmpas , de 46 anos, que vivia no Brasil há 11 anos, foi baleado ao reagir a um assalto na noite do último domingo (6). O prestador de serviços da Petrobras não resistiu aos ferimentos e morreu.

A ocorrência foi encaminhada para a 74ª Dp (Alcântara).