Fuzis apreendidos na Zona NorteDivulgação

Publicado 11/10/2024 06:48

Rio - A Polícia Militar realizou uma operação, nesta sexta-feira (11), nas comunidades do Ipase, Trem, Juramento, Juramentinho e Flexal, todas na Zona Norte. Segundo moradores, houve intensos tiroteios na região desde as primeiras horas do dia. Sete criminosos foram baleados.



De acordo com a corporação, no Morro do Trem e Ipase, na Vila Kosmos, as equipes foram atacadas a tiros e houve confronto, momento em que os bandidos acabaram atingidos, quatro deles morreram no local. Os outros foram socorrido e direcionado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. Com eles, os agentes apreenderam seis fuzis, uma granada e uma pistola. O caso foi levado à 27ª DP (Vicente de Ca



Ainda segundo a PM, equipes do 41º BPM (Irajá) atuaram na região com apoio de equipes subordinadas ao 1º CPA para coibir os roubos de veículos



Nas redes sociais, o Instituto Fogo Cruzado registrou tiros nas proximidades do Conjunto do Ipase por volta das 6h30. Enquanto moradores contavam que, no Flexal, o confronto teve início ainda mais cedo, a partir das 6h.

Clínicas afetadas

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a Clínica da Família (CF) Ana Maria Conceição dos Santos Correia acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interrompeu o funcionamento na manhã desta sexta-feira (11). Já a CF Herbert José de Souza acionou o protocolo de acesso mais seguro e suspendeu o início do funcionamento nesta manhã e está em avaliação para abertura.



O Centro Municipal de Saúde Ariadne Lopes de Menezes mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.



Em 2024, até o momento, os episódios de instabilidade e violência em diversas regiões da cidade ocasionaram 865 registros de fechamento temporário de unidades de saúde.