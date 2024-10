Motoboy foi agredido por PMs no Morro dos Prazeres - Reprodução

Publicado 11/10/2024 11:40

Rio - Um motoboy foi agredido por policiais militares durante uma abordagem no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa, na Região Central do Rio, na madrugada desta sexta-feira (11). Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento em que ele é arrastado pelo chão e pede socorro.



O vídeo foi gravado por moradoras da região que presenciaram a cena. Uma delas chegou a avisar pela sacada que o jovem era morador, enquanto a vítima gritava sem parar: "Me ajuda, socorro, por favor! Eu sou mototáxi".



Pelas imagens, ao menos três agentes aparecem agredindo o motociclista, que alegou está com todas as documentações. "O documento tá 'tudo aqui', chefe, sou trabalhador", disse.

Veja o vídeo:





Procurada, Polícia Militar informou que as imagens já foram analisadas e os policiais identificados. A Corregedoria Geral da Corporação irá instaurar um procedimento apuratório.



"Vale ressaltar que o comando da Corporação não compactua com desvios de conduta ou cometimento de crimes por parte de seus entes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos", disse em nota.