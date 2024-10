Cristo Redentor celebra 93 anos neste sábado (12) - Arquivo/Pedro Teixeira/Agência O Dia

Cristo Redentor celebra 93 anos neste sábado (12)Arquivo/Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 11/10/2024 11:02 | Atualizado 11/10/2024 11:55

Rio - O Cristo Redentor, um dos maiores símbolos do Brasil e uma das Sete Maravilhas do Mundo, celebra neste sábado (12) seus 93 anos. Para marcar a data, o Santuário Arquidiocesano Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, preparou uma série de eventos religiosos e sociais que se estendem até a próxima segunda-feira (14).



As comemorações começam nesta sexta-feira (11), às 21h30, com a tradicional Vigília de Oração do Setor Juventude. Ainda pela manhã, às 6h, houve uma missa especial em homenagem aos 20 anos de ordenação sacerdotal do Padre Omar, reitor do santuário.



No sábado, o ponto alto da programação será a Santa Missa em Ação de Graças, às 8h30, presidida pelo arcebispo Cardeal Orani João Tempesta. Ao longo do dia, missas serão celebradas a cada hora, permitindo que fiéis e turistas possam participar das homenagens. Após a primeira celebração, haverá um momento especial com "parabéns", promovido pela Sociedade Amigos da Rua da Carioca e Adjacências (Sarca), acompanhado da distribuição de um bolo comemorativo aos visitantes.



Encerrando o dia de celebrações, o apresentador e humorista carioca Sérgio Mallandro será homenageado e terá a oportunidade de visitar o interior do monumento, em uma cerimônia que destaca sua conexão com a cidade.



As festividades continuam no domingo (13), às 9h, com uma festa solidária no Morro da Providência, onde serão distribuídos brinquedos e livros infantis da campanha “Clássico é Brincar”, voltada para crianças da comunidade.



Na segunda-feira (14), às 10h, o Santuário Cristo Redentor será palco da formatura de três turmas do projeto social Padaria Artesanal, que atende moradores de diversas favelas do Rio. Cerca de 30 alunos receberão seus certificados, destacando o papel social da igreja.



A história do Cristo Redentor



Inaugurado em 12 de outubro de 1931, o Cristo Redentor é a maior e mais famosa escultura em estilo Art Déco do mundo. Localizado no Parque Nacional da Tijuca o monumento é acessível via trem, van ou carro, e uma escadaria de 220 degraus leva até seus pés.



Com 38 metros de altura — 30 metros da estátua e 8 metros do pedestal —, a estátua de braços abertos forma uma cruz imponente, símbolo de proteção e acolhimento. Cada braço mede impressionantes 88 metros quadrados, e a cabeça sozinha pesa 30 toneladas. Uma curiosidade pouco conhecida é que o monumento foi projetado para suportar ventos de até 250 km/h.



Embora o corpo do Cristo tenha sido construído no Brasil, a cabeça e as mãos foram esculpidas em Paris, na França. Feito de pedra-sabão, o revestimento foi aplicado manualmente por pastilheiros. Dentro da estrutura, há um coração de 1,30 metro, a única peça colocada em seu interior.



O sonho realizado



A ideia de erguer um monumento religioso no alto do Corcovado surgiu em 1859, com o padre lazarista francês Pierre-Marie Boss. Contudo, a construção só começou a ganhar força durante os preparativos para o centenário da Independência do Brasil, em 1922. Um concurso de projetos foi aberto, e o engenheiro Heitor da Silva Costa venceu com o desenho final, criado em colaboração com o pintor Carlos Oswald e o escultor francês Maximiliam Paul Landowski, que esculpiu a cabeça e as mãos.



A construção começou em 1926 e foi concluída em 1931, ano de sua inauguração. Em 2007, o Cristo Redentor foi eleito uma das Novas Sete Maravilhas do Mundo, em uma votação organizada pela fundação suíça New 7 Wonders.



As celebrações pelos 93 anos reforçam o caráter simbólico, religioso e social do Cristo Redentor, que continua a atrair visitantes de todo o mundo e a inspirar iniciativas em prol da comunidade.

Como chegar ao Cristo



Os visitantes que quiserem ir ao Cristo Redentor podem chegar até o monumento através do trem da concessionária Trem do Corcovado, das vans da concessionária Paineiras-Corcovado, dos condutores de visitantes ou a pé.



Os grupos Anfitriões do Cosme Velho e Condutores do Parque oferecem um serviço de condução de visitantes. Os dois grupos são formados por moradores de comunidades no entorno do Parque e cada um deles têm um uniforme próprio: os Anfitriões do Cosme Velho vestem camisa azul, enquanto os Condutores do Parque vestem camisa amarela.



Os interessados no serviço dos Anfitriões do Cosme Velho podem agendar previamente pelo telefone/whatsapp (21) 984351538 ou contratar diretamente com um condutor que fica no largo localizado no cruzamento da Ladeira dos Guararapes com a rua Cosme Velho.



Já os Condutores do Parque disponibilizam o serviço deles na praça São Judas Tadeu, ao lado da estação Cosme Velho do Trem do Corcovado.

Preços



Os preços podem variar conforme o roteiro oferecido e custam entre R$50 e R$117,50.



Se o visitante optar por trem, os da concessionária Trem do Corcovado partem da estação que fica no Cosme Velho e as vendas de ingresso ocorrem pelo site www.tremdocorcovado.rio e também fisicamente na estação.



* Valor regular para qualquer visitante, brasileiro ou estrangeiro, na alta temporada (o que inclui feriados e fins de semana): Adultos: R$ 122,50; Infantil (5 a 11 anos): R$ 67; Idosos acima de 60 anos residentes no Brasil: R$ 33,50; PcD, ID Jovem ou estudante (somente brasileiros): R$ 97,50



* Valor regular para qualquer visitante, brasileiro ou estrangeiro, na baixa temporada (dias de semana, exceto feriados): Adultos: R$ 97,50; Infantil (5 a 11 anos): R$ 67; Idosos acima de 60 anos residentes no Brasil: R$ 33,50; Ingresso PcD, ID Jovem, estudante (somente brasileiros): R$ 85.

* O trem oferece gratuidade apenas para crianças de até 4 anos no colo.

Vans de transporte



As vans oficiais da concessionária Paineiras-Corcovado realizam as vendas de ingressos pelo As vans oficiais da concessionária Paineiras-Corcovado realizam as vendas de ingressos pelo site www.paineirascorcovado.com.br e também fisicamente nos pontos de partida das vans, que estão localizados nos bairros do Largo do Machado, Copacabana, Barra da Tijuca e a partir do Centro de Visitante Paineiras, que fica no setor Serra da Carioca do Parque.

Confira ao lado os preços, incluindo os valores promocionais de reabertura:



* Valor na alta temporada (o que inclui feriados e fins de semana), saindo de: Centro de Visitante Paineiras: Adulto: R$ 81,50; Crianças brasileiras ou estrangeiras residentes no Brasil, com idade entre 5 a 11 anos: R$ 26; Idosos (brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil com idade igual ou maior que 60 anos): R$ 13. Gratuidades: para crianças até 4 anos.

Largo do Machado ou Copacabana: Adultos: R$ 126,50; Crianças brasileiras ou estrangeiras residentes no Brasil, com idade entre 5 a 11 anos: R$ 71; Idosos (brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil com idade igual ou maior que 60 anos): R$ 58; Gratuidades: para crianças até 4 anos.



*Valor na baixa temporada (dias de semana, exceto feriados), saindo de: Centro de Visitante Paineiras: Adulto: R$ 56,50; Crianças brasileiras ou estrangeiras residentes no Brasil, com idade entre 5 a 11 anos: R$ 26; Idosos (brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil com idade igual ou maior que 60 anos): R$ 13. Gratuidades: para crianças até 4 anos.

Largo do Machado ou Copacabana: Adultos: R$ 101,50 Crianças brasileiras ou estrangeiras residentes no Brasil, com idade entre 5 a 11 anos: R$ 71; Idosos (brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil com idade igual ou maior que 60 anos): R$ 58. Gratuidades: para crianças até 4 anos.



A pé, os turistas deverão pagar apenas o ingresso de acesso ao Cristo. Este bilhete é adquirido direto na bilheteria do Trem do Corcovado. Neste local, é realizada a venda da entrada cobrando apenas o valor de ingresso ao monumento e cuja tarifa é estabelecida pela União.



Para qualquer visitante:



* R$ 55,50 – alta temporada, finais de semana e feriados

* R$ 30,50 – baixa temporada

* Estudantes, PcD e ID Jovem: R$ 30,50, na alta temporada / R$ 18,00 na baixa temporada

* Descida de trem: R$ 33,50 (valor para qualquer pessoa)