Militar será sepultado no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap - Reprodução Grupo Jardim da Saudade

Publicado 11/10/2024 14:27

Rio - O subtenente da Polícia Militar Antônio Cavalcante Monteiro Júnior, de 42 anos, assassinado na frente da esposa e filhos, será enterrado neste sábado (12), às 11h30, no cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste.

O crime ocorreu no dia 24 de setembro e foi gravado por uma câmera de segurança. As imagens mostram um homem abordando Antônio já com a arma apontada para ele. Após os disparos, o suspeito pegou os pertences do militar, incluindo a arma, e fugiu em um carro preto.

Encaminhado em estado grave para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, o subtenente foi atingido no queixo, braço esquerdo, ombro e costas e ficou internado por 16 dias.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).