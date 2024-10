Veículo da Light arrastou moto - Reprodução / Vídeo

Publicado 17/10/2024 11:32 | Atualizado 17/10/2024 12:11

Rio - Após ter roubado uma moto, um criminoso foi derrubado por uma equipe da Light que passava pela via na hora do crime. O caso aconteceu na Avenida Baronesa de Mesquita, na Baixada Fluminense, na tarde desta quarta-feira (16). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o veículo sendo arrastado pelo carro da empresa.

Segundo a polícia, o bandido, depois de ter sido derrubado, tentou fugir pela linha de trem, mas foi perseguido e imobilizado pela vítima que teve a moto roubada. Logo na sequência, agentes do Segurança Presente conseguiram prender o homem, de 23 anos, em flagrante.

Os agentes foram acionados pelos trabalhadores da Light que, depois de terem derrubado a moto em que estava o criminoso, foram até uma oficina na região e ligaram para a polícia.



Ainda de acordo com a PM, as autoridades também apreenderam um revolver calibre 38 com a numeração raspada e quatro munições intactas. Duas das munições apresentavam vestígios de disparo.

O bandido foi conduzido ao Hospital do Joca e depois encaminhado para a 54ª DP, em Belford Roxo.

A Light informou que todos os seus funcionários presentes na ação foram prestar depoimento, e que nenhum deles ficou ferido.