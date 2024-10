Grupo vendia animais silvestres em grupo de aplicativo de mensagem - Divulgação / PCERJ

Grupo vendia animais silvestres em grupo de aplicativo de mensagemDivulgação / PCERJ

Publicado 17/10/2024 10:31 | Atualizado 17/10/2024 10:36

Rio - A Polícia Civil realiza nesta quinta-feira (17) uma operação contra tráfico de animais silvestres. De acordo com a corporação, os criminosos organizaram grupos de venda em aplicativo de mensagem, em que faziam anúncios com fotos, vídeos e preços. Até o momento, quatro pessoas foram presas e houve apreensão de diferentes espécies.

fotogaleria

Batizada como “Garras da Lei”, a operação, desencadeada após mais de um ano de investigação, cumpre também mandados de busca e apreensão na capital, Baixada Fluminense, Região dos Lagos e municípios do Norte e Noroeste do estado do Rio. Os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Proteção do Meio Ambiente (DPMA).

Segundo os investigadores, os membros da organização vendiam macacos-pregos, saguis, papagaios, tucanos, jacaré, sapos, cobras, tartarugas e outros bichos.



As investigações começaram em maio de 2023 quando agentes da 14ª DP (Leblon) prenderam em flagrante três caçadores de animais silvestres, tentando capturar um bicho-preguiça em área de preservação ambiental, na Floresta da Tijuca.