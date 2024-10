Estádio de São Januário receberá o jogo decisivo pela Copa do Brasil neste sábado (19) - Leandro Amorim / Vasco da Gama

Publicado 19/10/2024 08:22

Rio - A Polícia Civil realiza, em conjunto com o Ministério Público, uma operação contra a venda ilegal de ingressos para oentreda Gama e Atlético-MG, que acontece na noite deste sábado (19), em São Januário, na Zona Norte.Agentes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) saíram para cumprir cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados a três alvos. Segundo as investigações, os valores cobrados por cambistas nas redes sociais são significativamente superiores aos oferecidos para a venda do público em geral.Através do sistema de inteligência da corporação, a especializada identificou três homens como os titulares das linhas telefônicas utilizadas na negociação dos ingressos.Na casa de um dos alvos, os policiais encontraram diversos documentos falsos. Por isso, ele também vai responder por falsificação de documento público. Na residência, foram apreendidos dispositivos eletrônicos que serão analisados a fim de auxiliar nas investigações e identificar outros possíveis envolvidos.