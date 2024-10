Vítima foi encaminhada ao Hospital Alberto Torres - Reprodução/Internet

Publicado 19/10/2024 17:45

Rio - Um homem com tornozeleira eletrônica foi baleado na noite desta sexta-feira (18) na Rodovia Amaral Peixoto, na altura do bairro Rio do Ouro, em Niterói, na Região Metropolitana do estado.

Em nota, a Polícia Militar informou que agentes do Comando de Policiamento Rodoviário foram acionados para verificar a ocorrência de um homem baleado na via. No local, os militares encontraram a vítima e o encaminharam ao Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo.

De acordo com a PM, o rapaz estava dentro de um carro no momento em que foi atingido pelo disparo. Com isso, o veículo foi apreendido para perícia. Após alta médica, o homem será encaminhado à 75ª DP (Rio do Ouro) para prestar esclarecimentos sobre o caso.