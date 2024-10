Comunidades da Tijuquinha e Vila da Paz registram intenso tiroteio - Rede Social

Comunidades da Tijuquinha e Vila da Paz registram intenso tiroteioRede Social

Publicado 19/10/2024 17:31 | Atualizado 19/10/2024 17:56





Nas redes sociais, imagens mostram rajadas de tiros nas comunidades. Segundo relatos, traficantes do Comando Vermelho (CV) teriam fugido para a Vila da Paz e Tijuquinha após operações na Muzema. Ainda de acordo com moradores, veículos blindados da PM atuam na região. Rio - Um intenso tiroteio assusta moradores das comunidades Vila da Paz e Tijuquinha, no Itanhangá, na Zona Oeste, na tarde deste sábado (19). Mais cedo, um grupo de homens armados foi flagrado por câmeras de segurança circulando pela Muzema , na mesma região. Os locais têm sido palcos de constantes conflitos nos últimos dias.Nas redes sociais, imagens mostram rajadas de tiros nas comunidades. Segundo relatos, traficantes do Comando Vermelho (CV) teriam fugido para a Vila da Paz e Tijuquinha após operações na Muzema. Ainda de acordo com moradores, veículos blindados da PM atuam na região.

Moradores registram intenso tiroteio nas comunidades da Vila da Paz, Tijuquinha e Muzema, todas na Zona Oeste, na tarde desta sábado (19).



Crédito: Rede Social pic.twitter.com/BJXRIJnbQS — Jornal O Dia (@jornalodia) October 19, 2024

Segundo a corporação, equipes do 31ºBPM (Recreio) e outras unidades continuam ocupando a Muzema. Nesta semana, foram apreendidos na comunidade um fuzil, uma escopeta, duas pistolas, 26 explosivos e munições.

Em relação ao vídeo envolvendo criminosos armados, denúncias apontam que milicianos estariam na região para tentar retomar o controle do crime organizado na comunidade, que está sob atuação do Comando Vermelho. Procurada pelo DIA, a PM informou reforçou que a Muzema está ocupada e as imagens estão sendo analisadas pelo setor de inteligência da corporação