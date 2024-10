Suspeitos foram presos e encaminhados ao Hospital Getúlio Vargas - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 19/10/2024 16:29 | Atualizado 19/10/2024 16:36

Rio - Uma perseguição na Linha Vermelha, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, terminou com dois homens presos e quatro pessoas feridas no fim da manhã deste sábado (19). Durante a tentativa de fuga, houve tiroteio entre os criminosos e agentes da Polícia Rodoviária Federal.

De acordo com a PRF, os policiais avistaram dois homens em uma moto sem placa e deram ordem de parada, mas a dupla não obedeceu e houve uma troca de tiros entre a equipe e os criminosos. Os agentes, então, deram início a uma perseguição pela Linha Vermelha até que o veículo dos suspeitos se chocou com outras duas motos que transitavam na via.

Dois homens e duas mulheres que estavam nos veículos atingidos sofreram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital Adão Pereira Nunes, no Jardim Primavera.

Um dos suspeitos foi baleado no pé, enquanto outro sofreu uma lesão leve ao cair da moto. Os dois deram entrada sob custódia no Hospital Getúlio Vargas. Com eles, os policiais apreenderam uma pistola.