Há previsão de chuva na cidade até a próxima quinta-feira (24)Pedro Ivo/Arquivo O Dia

Publicado 20/10/2024 09:06 | Atualizado 20/10/2024 10:50

Rio - O tempo vai ser chuvoso durante a semana no Rio. De acordo com o Alerta Rio, chove quase todos os dias até a próxima quinta-feira (24), mas as temperaturas sobem e vão ultrapassar os 30°C.



Neste domingo (20), o tempo segue chuvoso, sendo influenciado por áreas de instabilidade. A previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada ao longo de todo o dia. As temperaturas seguem amenas, com máxima de 23°C e mínima de 17°C.



Na segunda-feira (21), o céu continua variando entre nublado a encoberto, com chuva fraca a qualquer momento do dia. As temperaturas vão apresentar elevação, com máxima de 27°C e mínima de 17°C.



Não há previsão de chuva para a próxima terça-feira (22) e o sol volta a aparecer, mesmo entre algumas nuvens. O dia será mais quente, com máxima prevista de 32°C e mínima de 18°C.



Porém, na próxima quarta (23) e quinta-feira (24) volta a chover no Rio, com previsão para os períodos da tarde e da noite. As temperaturas seguem estáveis e altas. Na quarta, a máxima fica em 33°C e mínima 19°C. Na quinta, 35°C e 19°C.



Chuva causa transtornos na cidade



Devido à chuva e aos ventos, uma árvore caiu, na manhã deste domingo, e interditou uma faixa da Estrada de Jacarepaguá, na altura da Avenida Engenheiro Souza Filho, no sentido Rio das Pedras.

Árvore caiu na Estrada de Jacarepaguá Reprodução/Redes sociais



Também na Zona Oeste, um bolsão d'água atrapalha o trânsito na Avenida Ayrton Senna, na altura do Uptown, no sentido Orla.

Um trecho da rodovia Rio Santos (BR-101) foi interditado devido às fortes chuvas. O bloqueio foi feito entre os km 428 e 455, na altura de Muriqui, em Mangaratiba, Costa Verde. A medida é para evitar acidentes.

De acordo com a Secretaria de Estado de Defesa Civil, a frente fria ocasionou pancadas de chuva moderada em todo o estado do Rio. Nas últimas 24 horas, os maiores acumulados de chuva foram registrados em Mangaratiba (114,7 milímetros), em Itaguaí (87,2 mm), em Queimados (72,8 mm) e no município de Rio de Janeiro (70 mm).