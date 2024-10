Concessionária informou que a interdição é temporária - Divulgação / CCR RioSP

Publicado 20/10/2024 07:33

Rio - A concessionária CCR RioSP anunciou, na noite deste sábado (19), a interdição de um trecho da rodovia Rio Santos (BR-101) devido às fortes chuvas. O bloqueio foi feito entre os km 428 e 455, na altura de Muriqui, em Mangaratiba, Costa Verde.

De acordo com a CCR, a medida para evitar acidentes é temporária e teve início 0h deste domingo (20). Disse, ainda, que uma vistoria está marcada para esta manhã com o objetivo de avaliar a liberação do tráfego no trecho.



A concessionária orienta que o motorista evite trafegar pela rodovia e, em caso de emergência, pare em um posto de serviço ou em uma das cidades próximas.



A ação tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal, da Defesa Civil e o intuito, segundo a CCR RioSP, é preservar a vida dos motoristas, evitando ocorrências na Rio-Santos.

Até o momento, não há informações sobre acidentes ou deslizamentos na via.