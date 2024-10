Material apreendido na ação - Divulgação / Polícia Militar

Publicado 20/10/2024 08:34 | Atualizado 20/10/2024 09:39

Rio - Uma perseguição policial com troca de tiros, na madrugada deste domingo (20), terminou com três suspeitos presos e um adolescente apreendido na Rua São Francisco Xavier, na Tijuca, Zona Norte.

De acordo com a PM, agentes do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom) foram informados sobre um grupo armado que estava em um carro roubado. Segundo a corporação, os policias montaram um cerco tático, no entanto, foram atacados a tiros e revidaram.

Em seguida, conseguiram abordar do veículo, um Honda HRV azul. Com eles, os militares apreenderam duas pistolas, uma réplica, munições, quatro celulares, além de toucas. O material foi encaminhado à 19ª DP (Tijuca), onde a ocorrência foi registrada.



Segundo a plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT), a perseguição ocorreu na altura da Rua Visconde de Itamarati. A ação, por volta de 0h, terminou na esquina das ruas São Francisco Xavier e Barão de Mesquita.