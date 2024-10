Disque Denúncia divulga cartaz sobre morte de PM em Xerém, na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 19/10/2024 19:54

Rio - O Disque Denúncia divulgou, neste sábado (19), um cartaz para auxiliar na busca por envolvidos na morte do 1º sargento da Polícia Militar Anderson Pacheco Teixeira, de 47 anos. O corpo do agente foi encontrado com marcas de tiros e sinais de queimaduras na Estrada do Tabuleiro, em Xerém, Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na noite desta sexta-feira (18).

Na ocasião, o veículo do PM também foi incendiado. Lotado no 39º BPM (Belford Roxo), o militar estava de folga no momento do crime. Ele deixa mulher e duas filhas.



O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Segundo a Polícia Civil, uma perícia foi feita no local e agentes seguem em busca de informações e imagens de câmeras de segurança que possam identificar a autoria e a motivação do crime.



A DHBF pede que qualquer informação sobre a identificação e localização dos criminosos responsáveis pela morte do policial militar sejam reportadas imediatamente para o Disque Denúncia pelos seguintes canais de atendimento:



Central de atendimento/Call Center: (021) 2253-1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.